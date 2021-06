Amerikansk kødproducent betalte hackere millioner af dollar

Den gigantiske kødproducent JBS håber at undgå nyt hackerangreb ved at betale kriminelle 11 millioner dollar.

Den amerikanske kødproducent JBS har betalt 11 millioner dollar i bitcoins til hackere, der for nylig brød ind i selskabets it-systemer og fremtvang nedlukning af flere af koncernens fabrikker i Nordamerika og Australien.

Det skriver The Wall Street Journal.

Beløbet svarer til 67,2 millioner kroner. Med betalingen håber JBS ifølge avisen at undgå lignende forstyrrelser af driften fremover.

- Det var meget pinefuldt at betale de kriminelle, men vi gjorde det rette for vores kunder, siger Andre Nogueira, der er chef for JBS's amerikanske division, til avisen.

Han tilføjer, at betalingen fandt sted, efter at hovedparten af de lukkede fabrikker var genåbnet.

JBS, hvis moderselskab er brasiliansk, er verdens største selskab inden for forarbejdet kød.

Hackerangrebet blev konstateret den 30. maj, da JBS meddelte, at den amerikanske afdeling var mål for et "organiseret cyberangreb".

Ifølge USA's regering blev angrebet muligvis udført af kriminelle, der har base i Rusland.

Hackerangrebet mod JBS kom, få uger efter at Colonial Pipeline, der står bag USA's største brændstofrørledning, var udsat for et tilsvarende angreb, hvor hackere midlertidigt forstyrrede driften, hvilket udløste mangel på brændstof i flere af USA's sydøstlige delstater.

Den berørte rørledning sender benzin og jetbrændstof fra Golfen i Texas til den folkerige østkyst gennem en 8500 kilometer lang rørledning, der betjener 50 millioner forbrugere.

Angrebet mod Colonial Pipeline blev ifølge det amerikanske forbundspoliti, FBI, udført af en gruppe ved navn DarkSide, der menes at have base i Østeuropa.

Ifølge den amerikanske tv-station CNBC betalte Colonial Pipeline angiveligt fem millioner dollar for at sikre sig kontrollen over egne it-systemer igen.