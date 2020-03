Amerikansk flyselskab suspenderer flyvninger til Milano

Meldingen kommer, få timer efter at USA's udenrigsministerium skærpede sin rejsevejledning for dele af det nordlige Italien som følge af udbruddet af coronavirus.

Amerikanere rådes nu til at afstå fra at rejse til regionerne Veneto og Lombardiet. Milano er hovedstaden i Lombardiet.

American Airlines begrunder beslutningen om midlertidigt at indstille flyvninger til Milano med en nedgang i efterspørgslen til destinationen.

Italien er det land i Europa, hvor der er konstateret flest tilfælde af coronasmittede personer og det højeste antal dødsfald. Den seneste opgørelse fra Johns Hopkins University i USA viser 1128 smittetilfælde i Italien og 29 dødsfald.

Virusudbruddet, der har spredt sig til over 60 lande fra Wuhan i den centrale del af Kina, fik allerede i slutningen af januar den italienske regering til at indføre en nødretstilstand og suspendere alle fly til og fra Kina.

Det drastiske tiltag skyldtes, at et kinesisk ægtepar fra Wuhan under et besøg i Rom blev testet positiv for virusset.

Indbyggerne i mindre byer i det nordlige Italien er sat i karantæne. Desuden er skoler, museer, teatre blevet beordret lukket i de to værst ramte regioner.

Adskillige fodboldkampe er desuden udskudt til senere på sæsonen. I flere tilfælde er kampe blevet afviklet med tomme tilskuertribuner som led i bestræbelserne på at få inddæmmet spredningen af virusset.