Amerikansk drabsmands familie undskylder for massakre

Familien til en amerikansk teenager, som torsdag skød og dræbte otte mennesker ved et FedEx-anlæg i den amerikanske by Indianapolis i delstaten Indiana, undskylder for den meningsløse massakre.

- Vi er knuste over de tabte liv, som skyldes Brandons handlinger. Gennem familiens kærlighed forsøgte vi at give ham den hjælp, han havde brug for, siger familien til den lokale tv-station Wish ifølge nyhedsbureauet dpa.