Amerikansk diplomat: Aftale med Iran står ved magt

USA's forhandler for ikkespredning af atomvåben, Christopher Ford, siger, at den amerikanske regering ikke ønsker at få genåbnet atomaftalen med Iran, men vil søge en tillægsaftale.

På spørgsmålet, om den franske præsident, Emmanuel Macron, har reddet aftalen (JCPOA) under sit besøg i USA, svarer Ford:

- Jeg håber, at JCPOA er blevet reddet i den krævende kontekst, som præsident Trump forlangte af os, nemlig at forblive inden for aftalen, siger Christopher.