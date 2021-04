Amerikansk delstat forbyder behandling til unge transpersoner

Det står klart, efter at delstatens parlament tirsdag nedstemte guvernør Asa Hutchinson. Han havde nedlagt veto mod forbuddet.

Forbuddet betyder, at sundhedspersonale mister deres licens, hvis de udfører kønsbekræftende behandling af mindreårige.

Kønsbekræftende behandling kan være gennem hormoner, hvis en transmand eksempelvis ønsker en dybere stemme. Det kan også være en operation, hvor man eksempelvis får fjernet æggestokke og livmoder.

Arkansas er den første delstat i USA, der forbyder den slags behandling til unge. Flere delstater ventes dog at have lignende lovgivning på vej.

Den republikanske guvernør Asa Hutchinson blev nedstemt i senatet i Arkansas med stemmerne 25 for lovforslaget og 8 imod.

Han mener, at loven griber for voldsomt ind i privatlivet.

- Hvis lovforslaget bliver vedtaget, så skaber vi en ny standard for lovmæssig indblanding hos sundhedspersonale og forældre, mens de står med et af de mest komplekse og følsomme emner hos unge.

- Staten skal ikke blande sig i ethvert lægefagligt, menneskeligt og etisk emne, lyder det fra Arkansas-guvernøren.

Loven får også hård kritik fra den amerikanske borgerrettighedsunion ACLU.

- Det her lovforslag kommer til at skubbe familier, læger og virksomheder ud af delstaten, og det sender en forfærdelig og hjerteskærende besked til transpersoner, der ser med i frygt, skriver ACLU i en udtalelse.

Unionen tilføjer, at den forbereder sig på at udfordre loven.

En af lovens tilhængere er den konservative organisation Family Council, hvis mission ifølge dens hjemmeside er "at fremme, beskytte og styrke traditionelle familieværdier beskrevet i Biblen".

- Kønsskifteoperationer kan føre til, at børn bliver steriliseret og arret for resten af livet. Forskere ved ikke, hvilken langtidseffekt disse procedurer og denne behandling kan have på børn, siger Family Council-formand Jerry Cox.