Amerikansk Johnson & Johnson-beslutning kan komme fredag

Om vaccinen tages i brug igen, kan blive besluttet fredag. Det siger landets ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, søndag i programmet "Face the Nation" på tv-kanalen CBS.

- Jeg ved ikke, om der har været flere tilfælde. Det ved vi på fredag, og jeg vil være meget overrasket (..), hvis vi ikke har en genoptagelse i en eller anden form på fredag, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske pause betød, at Johnson & Johnson valgte at udskyde udrulningen i Europa, som ellers skulle til at starte.

I sidste uge fik Danmark knap 40.000 doser fra firmaet. De står dog nu på køl, indtil det er besluttet, hvorvidt de skal bruges.

Et ekspertpanel under USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) skal fredag mødes og diskutere vaccinen.

Hvad dommen bliver, ved Fauci dog ikke endnu:

- En af mulighederne er at få den (vaccinen, red.) tilbage, men at gøre det med nogle former for restriktioner eller en slags advarsel.

- Men jeg tror, at vi kender svaret på det på fredag, siger han ifølge Reuters.