Våbenhandleren Martin B. Retting i Culver City i Californien har pludselig fået travlt. Uden for venter kunder i en lang kø på at købe skydevåben og ammunition. Billedet er fra i lørdags.

Amerikanere står i kø for at købe våben

Coronavirus udløser kø efter våben i USA. Det er krisetider, siger sælgerne, og så bevæbner man sig. Asiater frygter at blive skydeskiver for virusset fra Kina.

Mange haster til supermarkedet for at købe stort ind af toiletruller. Man ved jo aldrig, hvor længe coronakrisen varer.

