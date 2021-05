Se billedserie Mario Cerciello Regas enke, Rosa Maria Esilio, brød grædende sammen, da dommen over de to unge amerikanere blev læst op onsdag aften. Foto: Remo Casilli/Reuters

Amerikanere får livstid for politidrab i Rom

To amerikanske turister hævder, at de handlede i selvforsvar. Anklageren kalder det et brutalt angreb. Onsdag faldt der dom i en sag, der har chokeret Italien.

Verden - 06. maj 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

To unge amerikaneres sommerferie i Rom for knap to år siden udviklede sig til et sandt mareridt. Således mistede en betjent livet under mødet med de to unge turister. Sent onsdag aften faldt dommen så ved en italiensk domstol efter 11 timers votering: Fængsel på livstid til 21-årige Finnegan Lee Elder og 20-årige Gabriel Natale-Hjorth.

