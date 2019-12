Amerikaner er blevet dræbt i missilangreb i Irak

Talspersonerne understreger, at oplysningerne er foreløbige.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er militærbasen, som huser amerikanske og irakiske styrker, blevet ramt af mindst otte missiler.

Både dpa og Reuters skriver, at der endnu ikke er nogen, som har taget skylden for angrebet på basen.

En af de amerikanske talspersoner fortæller Reuters, at de irakiske myndigheder vil have ansvaret for at undersøge angrebet og omstændighederne omkring det.

Allerede nu har man fundet et affyringsredskab for Katyusha-missiler i et forladt køretøj i nærheden af basen.

Uden at nævne at det er den militante bevægelse Islamisk Stat, IS, som står bag, nævner begge nyhedsbureauer, at gruppen er til stede i området.

For to år siden blev IS ellers stort set tvunget ud af irakisk territorium efter et treårigt arbejde med støtte fra USA.

På trods af det har bevægelsen de seneste par år gennemført flere angreb mod sikkerhedsstyrker og civile i forskellige dele af Irak.

Kirkuk ligger godt tre en halv times kørsel fra hovedstaden Bagdad.

Byen er især kendt for at have en stor produktion af olie, som er en af de største handelsvarer for Irak.