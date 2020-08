American Airlines klar til at skære arbejdsstyrke med 40.000

De planlagte nedskæringer indebærer ufrivillig orlov og fyringer for 19.000 ansatte.

Luftfartsselskabet American Airlines vil skære arbejdsstyrken med 40.000 fra 1. oktober, hvis ikke den amerikanske regering forlænger et støtteprogram.

Det oplyser selskabets topchefer tirsdag i et notat til de ansatte ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Luftfartsbranchen har været hårdt ramt under den globale coronapandemi. Hidtil har de amerikanske luftfartsselskaber fået 25 milliarder dollar i statsstøtte.

Til gengæld har selskaberne lovet ikke at fyre sine medarbejdere indtil udgangen af september.

Intet tyder dog på, at rejseaktiviteten for alvor er på vej i den rigtige retning for de hårdt trængte selskaber.

Derfor vil American Airlines - uden yderligere støtte - være tvunget til at skære arbejdsstyrken fra 140.000 til 100.000.

- Kort sagt vil der være mindst 40.000 færre ansatte på Americans hold fra 1. oktober, udtaler selskabets topchefer, Doug Parker og Robert Isom, i et notat til de ansatte.

- Omkring 19.000 af vores ansatte vil blive sendt på ufrivillig orlov eller fyret fra selskabet fra 1. oktober, hedder det videre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter meldingen om de planlagte fyringer faldt American Airlines' aktie med omkring fire procent, skriver erhvervsmediet E24.

American Airlines regner med at gennemføre mindre end 50 procent af sine normale flyvninger i fjerde kvartal på grund af coronakrisen.

På internationale ruter vil niveauet ligge på 25 procent sammenlignet med niveauet for 2019.