Ambassadør i Sri Lanka: Usikkert hvornår vi rejser hjem

- Vi bliver her, indtil der ikke længere er behov for det. Det er svært at sige præcist, hvornår det er overstået.

- Der er to opgaver, vi skal løse. For det første følger vi, hvordan situationen udvikler sig, om regeringen har fået det under kontrol, og om der er en risiko eller ikke en risiko.

- Den anden side er, hvor længe vi kan bistå danskere. Det ser ud til, at en stor del af danskerne vil være på vej hjem henover weekenden, siger Peter Taksøe-Jensen.

Udenrigsministeriet har oprettet et midlertidigt kontor på den norske ambassade. Derudover oplyser den danske ambassadør, at man er i gang med at etablere et nordisk kontaktpunkt i lufthavnen.

Begge steder kan danske statsborgere i Sri Lanka få hjælp og rådgivning.