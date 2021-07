Ambassadør: Overlevende fra Utøya blev glemt - nu er de i fokus

Tiden op til markeringen har budt på et skift i den offentlige debat, hvor der er kommet en erkendelse af, at angrebene først og fremmest var et angreb på det socialdemokratiske Arbeiderpartiet og dets ungdomsorganisation, AUF.

Sådan lyder det fra Jarl Frijs-Madsen, der er Danmarks ambassadør i Norge.

- Lige efter angrebene sagde daværende statsminister Jens Stoltenberg i en meget rost tale, at det var et angreb på hele Norge og demokratiet.

- Men det har også betydet, at der har været mindre grad fokus på, at det var et politisk motiveret angreb på Arbeiderpartiet og AUF.

- Det har betydet, at mange overlevende fra Utøya har følt sig efterladt alene med deres smerte og sorg, mens samfundet har bevæget sig videre.

- De har haft en frygt for, at det at bruge sin ytringsfrihed kan føre til et angreb, og den debat har været fraværende indtil nu, siger han.

Jarl Frijs-Madsen peger på, at der de seneste måneder har været en erkendelse fra blandt andet Arbeiderpartiets nuværende leder, Jonas Gahr Støre.

Han har udtalt, at man skulle have haft mere fokus på at støtte ungdomspolitikerne i AUF og på at bekæmpe højreekstremistiske kræfter.

Det samme har Oslos borgmester, Raymond Johansen, der også repræsenterer Arbeiderpartiet.

- Mange politikere og medier har nu droppet berøringsangsten og er begyndt at tage den vanskelige debat om, hvad der førte til angrebet, og hvad det her betød for AUF, og hvad man kan gøre fremadrettet, siger Jarl Frijs-Madsen.

Onsdag erkendte Jens Stoltenberg, der var statsminister på gerningstidspunktet, at det politiske aspekt af angrebet havnede i skyggen i tiden efter 22. juli 2011.

- Den vigtige debat om beredskab tog meget tid, og debatten om, hvorvidt gerningsmanden var tilregnelig eller ej, gjorde den politiske debat kompliceret, sagde Jens Stoltenberg.

- Det tog så meget plads, men da alt dette var håndteret, skulle vi alle have været mere opmærksomme på det politiske, sagde han ifølge nyhedsbureauet NTB.

Statsminister Erna Solberg, der er fra Høyre-partiet, har torsdag udtalt sig om angrebet og specifikt nævnt AUF.

- Terroren 22. juli var et angreb på vores demokrati. Det var en politisk motiveret terrorhandling rettet mod Arbeiderpartiet, AUF og deres idéer, siger hun ifølge NTB.

Jarl Frijs-Madsen har torsdag været forbi regeringskvarteret i Oslo og domkirken og skal torsdag aften deltage i et nationalt mindearrangement i den norske hovedstad.

- Det er en hård dag for mange nordmænd at komme igennem, hvor der alligevel er mange smukke øjeblikke.

- Der er en eftertænksom og sorgfuld stemning på en meget, meget smuk dag med helt blå himmel, siger han.