Amazon planlægger gigantisk ansættelsesrunde

Onlinegiganten Amazon planlægger i de kommende måneder at ansætte omkring 55.000 personer over hele verden.

De tusindvis af nye stillinger svarer til over en tredjedel af Googles samlede medarbejderstab og næsten hele Facebooks.

Den store ansættelsesrunde skyldes, at Amazon ifølge Jassy har behov for flere folk for at følge med efterspørgslen på selskabets detail-, reklame- og internetydelser.

Ifølge Andy Jassy søger Amazon også folk til "Project Kuiper". Projektet danner rammen om Amazons plan om at sende tusindvis af små satellitter ud i rummet for at give folk verden over bedre adgang til højhastighedsinternet.

Amazon har i alt omkring 1,3 millioner ansatte på verdensplan.

Firmaet oplyser, at 40.000 ud af de 55.000 tusind nye job vil være baseret i USA. Resten skal udfyldes i Indien, Tyskland og Japan.

Udmeldingen om de mange nye arbejdspladser kommer kort før Amazons årlige jobmesse 15. september. Derfor mener Andy Jassy, at dette er et godt tidspunkt at rekruttere nye folk på.

- Der er så mange job, der er blevet flyttet eller ændret under pandemien, og der er så mange folk, der går og tænker på anderledes og nye job, siger han.

Amazon er i forvejen den næststørste arbejdsgiver i USA efter supermarkedskæden Walmart.

I 2020 ansatte techgiganten over 500.000 mennesker globalt. Primært i selskabets varehuse og fragtafdelinger, da disse oplevede stor vækst, i takt med at pandemien tvang folk til at blive hjemme.

Selskabet er tidligere blevet beskyldt for at have dårlige arbejdsforhold for især dets lageransatte og udbringningsbude, og så sent som i april erkendte tidligere direktør Jeff Bezos da også, at Amazon havde brug for "en bedre vision for dets ansattes succes".

Andy Jassy mener dog, at selskabet allerede er godt klædt på til at kunne forbedre sig.

- Alle i virksomheden har friheden til kritisk at se på, hvordan tingene kan blive bedre og derefter opfinde måder at gøre tingene bedre på - og det er ærlig talt også en forventning, siger han.