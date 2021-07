Smilene er store hos Jeff Bezos og Wally Funk, der 20. juli skal ud i rummet - dog kun i et par minutter.

Amazon-chef tager 82-årig kvinde med på tur til rummet

Wally Funk, som for 60 år siden blev optrænet i at rejse ud i rummet, får endelig muligheden 20. juli.

82-årige Wally Funk bliver senere på måneden den ældste person nogensinde til at være i rummet.

Hun er blevet udvalgt til at gøre Amazon-grundlægger Jeff Bezos selskab, når milliardærens selskab Blue Origin for første gang sender et bemandet fartøj ud i rummet 20. juli.

Det oplyser selskabet torsdag.

Wally Funk er ikke hvem som helst. Man kan sågar mene, at hendes tur til rummet kommer med 60 års forsinkelse.

Hun var en del af Mercury 13, som var de første kvinder til at blive trænet i at flyve ud i rummet fra 1960-1961. De fik dog ikke muligheden for en rumrejse.

Men 20. juli tager Wally Funk altså revanche, når hun gør Bezos, hans bror og en ukendt rejsende, som på en auktion har betalt over 175 millioner kroner for et sæde om bord, selskab på fartøjet.

- Jeg kan næsten ikke vente, siger Funk i en video, som Bezos har lagt ud på det sociale medie Instagram.

I videoen beskriver Bezos turen for Funk og spørger hende, hvad hun vil sige som det første, efter at turen er overstået.

- Jeg vil sige: "Skat, det var det bedste, der nogensinde er sket for mig", svarer en begejstret Funk, før hun smider armene omkring Bezos.

I videoen husker hun også tilbage på sin tid i Mercury 13-programmet.

Det var et uofficielt, privat finansieret program, som sendte kvinder igennem samme træning og test som de mandlige astronauter, som gik igennem det officielle Nasa-program.

- De sagde til mig, at jeg havde gjort det bedre og udført arbejdet hurtigere end nogen af fyrene.

- Så jeg tog fat i Nasa fire gange. Jeg sagde, at jeg ville være astronaut, men ingen ville give mig chancen. Jeg troede aldrig, jeg ville komme afsted, siger hun.

Luftfartøjet letter fra en ørken i Texas. Turen vil vare ti minutter, hvoraf fire af minutterne vil foregå over Kármán-linjen, som anses som grænsen mellem Jordens atmosfære og det ydre rum.

Passagerne kan undervejs bevæge sig vægtløst rundt i et par minutter.