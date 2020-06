Alle tjekkes for feber på Japans genåbnede karaokebarer

Karaokeentusiaster i Japan kan nu igen komme til at synge. Men de skal være forsigtige under deres optrædener, mens landet er ved at komme sig over udbruddet af coronavirus.

Hos Karaoke Manekineko i hovedstaden Tokyo får alle ved indgangen målt deres temperatur for at tjekke for feber. Målingen foretages af en maskine med kunstig intelligens, skriver dagbladet Tokyo Shimbun lørdag.