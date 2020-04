Alle på hospitalet bar mundbind - bare ikke Pence

USA's vicepræsident, Mike Pence har besøgt det medicinske forskningscenter Mayo Clinic. Men han syntes at have set stort på, at hospitalet kræver, at alle bærer mundbind, når de bevæger sig rundt indenfor for at hindre spredning af coronavirus.

På billeder kan man se, hvordan læger og hele Pences følge af embedsmænd er iført mundbind. Bare ikke ham.

Hospitalet i Minnesota er et stort almennyttigt forsknings- og behandlingscenter.

Det skrev på Twitter, at det tirsdag havde "informeret" vicepræsidenten om, at det er hospitalets fast politik, at man bærer mundbind.

Tweetet er efterfølgende blevet slettet.

- En del af vores praksis for at garantere din sikkerhed er at påbyde alle patienter, besøgende og ansatte at bære ansigtsmaske eller mundbind, hedder det.

Det skal forhindre smitte med Covid-19, der forårsages af coronavirus.

Pence sagde efter sit besøg på hospitalet, at han regelmæssigt lader sig teste for coronavirus.

- Eftersom jeg ikke har coronavirus, så tænkte jeg, at det var en god mulighed for mig til at være her, så jeg kunne tale med disse forskere, dette utrolige sundhedspersonale, og se dem ind i øjnene og sige tak, forklarede han.

Hans besøg fandt sted, mens USA rundede en million smittede med coronavirus.

Præsident Donald Trump har i øvrigt også meddelt, at han ikke vil bære mundbind.