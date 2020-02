Alle kinesiske statsborgere forbydes indrejse til Rusland

Forbuddet indføres på grund af et igangværende udbrud af coronavirus. Det har sit epicenter i den kinesiske Hubei-provins.

Virusset har kostet knap 2000 personer livet og spredt sig til over 25 lande.

- Adgang for kinesiske statsborgere via de russiske grænser vil blive suspenderet fra den 20. februar. Det gælder arbejdsrelaterede rejser, private rejser samt for studerende og for turister, lyder det i udtalelsen.

Flere lande har indført en form for indrejseforbud over for kinesiske statsborgere eller personer, der har været i Kina. Det sker i et forsøg på at begrænse udbruddet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kina offentliggjorde tirsdag sit hidtil største studie af virusset.

Det bekræftede i stort omfang hidtil kendte resultater.

Blandt konklusionerne er, at 80 procent af smittede kun oplever milde symptomer, samt at især ældre er udsatte. Det skriver britiske BBC.

Studiet omfatter de 72.314 kendte tilfælde af coronavirusset, som var blevet opgjort i hele Kina frem til den 11. februar.

På den baggrund vurderes virussets dødelighed til at være 2,3 procent.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut, vurderer ud fra studiet, at udbruddet er på retur.

- For første gang kan vi se en epidemikurve, fordi man har gjort sygdomstilfælde op i forhold til, hvornår folk er blevet syge.

- Og det tyder på, at epidemien faktisk toppede allerede i slutningen af januar. Så det er en fantastisk god nyhed, fordi det viser, at alt det, der er blevet gjort i Kina, formentlig har en effekt, siger Kåre Mølbak.

Der er hidtil ikke bekræftet nogen tilfælde af coronavirus i Danmark.