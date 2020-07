Algeriet vil have fransk undskyldning for 132 års kolonisering

Præsidenten håber, at den franske præsident, Emmanuel Macron, er mand for at levere en længe ventet undskyldning.

- Vi har allerede fået halvhjertede undskyldninger. Det næste skridt er nødvendigt. Vi afventer det.

- Jeg tror, at vi med præsident Macron kan komme længere i processen. Han er en meget ærlig mand, der gerne vil forbedre situationen, siger Tebboune til France 24.

Opråbet fra den algeriske præsident kommer, efter at der globalt er kommet fornyet fokus på kolonisering og arven derfra.

Det har taget fart, efter at den sorte mand George Floyd døde under en brutal anholdelse af hvide betjente i USA. Det igangsatte masseprotester i USA for sortes rettigheder, hvilket har spredt sig til store dele af verden.

Ved protesterne er mindesmærker for eller statuer af personer relateret til kolonisering blevet udsat for hærværk.

Frankrigs 132 år med kolonisering i Algeriet betyder, at forholdet mellem de to lande er præget af spændinger. Koloniseringen blev afsluttet af en otte år lang brutal krig.

Tebboune siger, at en undskyldning fra Frankrig vil "gøre det muligt at dæmpe spændinger og skabe en roligere atmosfære for de økonomiske og kulturelle forhold".

Det vil især have en betydning for de flere end seks millioner algeriere, der bor i Frankrig, vurderer præsidenten.

I december 2019 sagde Macron, at "kolonisering var en alvorlig fejl".

Under sin kampagne for at blive præsident skabte han opmærksomhed, da han sagde, at Frankrigs kolonisering af Algeriet var en "forbrydelse mod menneskeligheden".

FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, har opfordret lande til at råde bod på "århundrede med vold og diskrimination".