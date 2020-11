Alfabetet er brugt op i historisk orkansæson

En mand forsøgte lørdag at redde nogle af sine ejendele, efter at orkanen Iota har ramt hans hjem i nærheden af San Pedro Sula i Honduras. Orkanen har kostet mindst 44 mennesker livet, og over 4,6 millioner mennesker er påvirket af det voldsomme uvejr.

Foto: Wendell Escoto/Ritzau Scanpix