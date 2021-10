Alec Baldwin dræber kvinde i filmulykke

Hollywood er ramt af en tragedie, efter at den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins er blevet dræbt under optagelse af en westernfilm i Santa Fe, New Mexico.

Noget gik galt. Hun blev ramt af en kugle eller noget andet fra rekvisitten.

Det samme gjorde 48-årige Joel Souza, der instruerer filmen "Rust". Han blev såret, men er udskrevet fra hospitalet.

Efter ulykken sent torsdag dansk tid blev Halyna Hutchins fløjet med helikopter til hospitalet. Her blev hun erklæret død, og nu er politiet i Santa Fe på sagen.

Baldwin er med til at producere filmen og spiller også karakteren Harland Rust.

Hollywood-stjernen er kendt fra et hav af film siden 1980'erne, herunder "Jagten på Røde Oktober", "Pearl Harbor" og flere film i serien "Mission Impossible".

I de seneste år har han haft stor succes ved at spille Donald Trump i NBC's satireprogram "Saturday Night Live".

Ulykken ser ud til at have ramt Alec Baldwin hårdt.

Avisen Santa Fe New Mexican har bragt fotos af en fortvivlet Baldwin. Ifølge avisen er de taget på parkeringspladsen ved stedet for filmoptagelserne.

- Alec Baldwin er blevet afhørt af politiet, sagde Ruan Rios, talsmand for politiet i Santa Fe, fredag til AFP.

- Han kom med udtalelser og svarede på spørgsmål. Han kom frivilligt og forlod bygningen, da han var færdig med at blive udspurgt. Der er ikke rejst sigtelser. Der er ikke foretaget anholdelser.

En talsmand for filmsettet har talt med Hollywood Reporter. Ifølge oplysningerne var der tale om en rekvisitpistol, der skulle skyde med løst krudt.

Det er meget sjældent, at der sker ulykker som den i Santa Fe. Men de er sket før.

BBC fortæller, at der ved optagelser ofte bruges ægte skydevåben, der så lades med løst krudt. De lyder som et skud, men der affyres ikke et projektil.

Også i 1993 indtraf der en dødelig ulykke, som kostede den 28-årige Brandon Lee livet. Han var søn af skuespilleren Bruce Lee.

Under en optagelse til filmen "The Crow" blev der affyret et våben mod Brandon Lee. Med løst krudt, troede filmfolkene, men Brandon Lee blev ramt af et projektil og døde.

Det blev senere konkluderet, at det pågældende skydevåben var blevet brugt tidligere til at skyde med skarpe projektiler. Et af de skarpe skud havde åbenbart sat sig fast i våbnet og blev affyret sammen med det løse skud, der blot skulle sige "bang".

Brandon Lees søster har efter tragedien i Santa Fe skrevet på Twitter:

- Vore hjerter er med familierne til Halyna Hutchins og Joel Souza og alle involverede i episoden på "Rust". Ingen bør nogensinde blive dræbt af en pistol på et filmset. Punktum.

Den afdøde Halyna Hutchins blev født i Ukraine og voksede op på en sovjetisk militærbase ved Polarcirklen.

Hun er uddannet fra American Film Institute og har arbejdet med kortfilm, inden hun fik job på actionfilmen "Archenemy" i 2020.

Filmfotografen var spået en stor fremtid i branchen.

I 2019 blev hun fremhævet som "rising star" - en kommende stjerne - af magasinet American Cinematographer.