Albaniens præsident aflyser valg efter demonstrationer

- De faktiske omstændigheder giver os ikke de nødvendige betingelser for et ægte, demokratisk, repræsentativt og inkluderende valg, siger præsidenten.

Han henviser til behovet for at dæmpe de politiske spændinger i Albanien.

Aflysningen af valget kommer, efter at tusindvis af albanere, der støtter oppositionen, samledes til en demonstration lørdag.

Det var på forhånd ventet, at det kunne komme til voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter.

Da mørket faldt på, flød tåregassen gennem gaderne og blandede sig med røgen fra de nødblus, demonstranterne fyrede af.

Demonstrationerne har stået på siden februar. Ved tidligere lejligheder har demonstranter kastet brandbomber mod politiet, som har svaret igen med tåregas.

På begge sider har der været utallige meldinger om sårede i de seneste måneder, og et stort antal demonstranter er blevet anholdt og sigtet for vold.

Oppositionen, som centrumhøjrepartiet Demokratisk Parti står i spidsen for, beskylder centrumvenstreregeringen for at have forbindelser til organiseret kriminalitet og for at ville fuske med stemmerne ved valget.

Regeringen afviser disse beskyldninger.

Lederne af oppositionen kræver, at der udskrives nyvalg.

Regeringen har - under ledelse af premierminister Edi Rama - flere gange opfordret til dialog.

Oppositionen har i stedet sagt, at den ville boykotte det planlagte kommunalvalg den 30. juni og havde truet med at forhindre valget i at finde sted.