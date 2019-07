Folk besøger en klippe ved Beluga Point syd for Alaskas største by, Anchorage, hvor en hedebølge har fået temperaturer til at stige til rekordhøjde på 32 grader, hvilket ikke er set før i den amerikanske delstat.

Alaskas indbyggere finder sololien frem

Den usædvanlige varme fik myndighederne til at aflyse det traditionelle fyrværkeri på nationaldagen den 4. juli af frygt for skovbrande.

Temperaturerne i Alaskas største by, Anchorage, er under en hedebølge steget til en rekordhøjde på 32 grader, hvilket ikke er set før i delstaten, der delvist ligger nord for polarcirklen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her