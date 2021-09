Aktivister i gummibåde og på bonede gulve

Da den lille båd "Greenpeace" sejlede ud mod øen Amchitka for at prøve at stoppe en amerikansk atomprøvesprængning, var ingen klar over, at det også blev starten på en verdensomspændende miljøorganisation.

Aktionen lykkedes ikke, men en ny bevægelse var født.

Onsdag er det 50 år siden, og det er også dagen, hvor Greenpeace fejrer sin runde fødselsdag.

Skibet havde en klar mission, og det har organisationen af samme navn også.

- Greenpeace har i mange år forsøgt at lave nogle grundlæggende forandringer i den måde, mennesket ser natur og verden på, siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær for Greenpeace i Norden.

- Greenpeace kan være stolte af de gange, vi har vist, at mennesket har brugt naturen på en dybt problematisk måde.

Connie Hedegaard har gennem sit arbejde som EU-kommissær for klima været en del i kontakt med Greenpeace.

Hun bryder sig ikke om klimaorganisationens aktivistiske og udenomsparlamentariske sider. Hun har dog stor respekt for dem, når de træder ind i forhandlingslokalet.

- Det er klart, deres rolle er at skubbe på og skubbe meget på. Altid lige fem eller ti procent mere end mange andre. Men jeg synes, de har spillet deres rolle godt og dygtigt, siger hun.

Aktivisme og opsigtsvækkende aktioner har historisk været et varemærke for Greenpeace. Men den har også et ønske om at være i magtens centrum.

- Vi har altid brystet os af, at vi både er på de bonede gulve og i gummibådene, siger Mads Flarup Christensen.

Greenpeace er ikke længere en græsrodsbevægelse. Det er et verdensomspændende foretagende, der opererer i mange lande.

Sådan har det været længe.

- Vi har i mange år haft en ambition om at drive en effektiv, international organisation fremfor en græsrodsbevægelse, siger Mads Flarup Christensen.

Det gør det muligt at holde fokus på fælles mål, selv om man nu er over hele verden, uddyber han.

Der er sket meget på miljøområdet i løbet af 50 år. Blandt andet er miljø og klima kommet ind i lovgivningen i mange lande.

Det giver nogle nye værktøjer til Greenpeace. Nu kan virksomheder sagsøges, hvis de ikke følger loven.

Og så er fokus skiftet. Der er ikke længere kun mediebevågenhed på klatrere eller gummibåde.

Greenpeace samarbejder i højere grad med andre organisationer for at engagere og motivere mennesker til at kræve forandringer, siger Mads Flarup Christensen.

Connie Hedegaard mener, at Greenpeace lige nu balancerer godt mellem aktivisme og parlamentarisme.

- Sommetider har det etablerede system og Greenpeace nogle forskellige tilgange. Men jeg synes, at man de sidste mange år er gået mere efter at komme i dialog med magten. Og det synes jeg, de har gjort dygtigt, siger hun.

Greenpeace har kæmpet i 50 år for at forandre vores forhold til klimaet og verden. Men det bliver nok ikke den sidste fødselsdag, desværre, siger Mads Flarup Christensen.

- Vi glæder os til den dag, der ikke er brug for sådan nogle som os. Den er desværre nok et stykke vej væk, hvis man kigger på hastigheden af de forandringer, vi ser i øjeblikket, siger han.