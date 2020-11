Artiklen: Aktivister i Thailand kan få fængsel for at fornærme kongen

Fire protestledere vil ikke stoppe demonstrationer mod Thailands konge trods alvorlige sigtelser.

Fire aktivister, som har stået i spidsen for den seneste tids protester i Thailand, risikerer flere års fængsel for kritik af landets konge.

De fire var mandag mødt op på en politistation i Bangkok for at få oplæst sigtelser for majestætsfornærmelse.

Det er første gang i over to år, at Thailand sigter nogen for overtrædelse af straffelovens paragraf 112, der handler om majestætsfornærmelse.

Den er en af verdens strengeste love af sin art.

Men de fire ledende aktivister fastholder, at det ikke får dem til at stoppe protesterne. Og de afviser anklagerne.

- 112 er en uretfærdig lov. Jeg tillægger den ikke nogen værdi, siger en af de fire sigtede, Arnon Nampa.

- Jeg er klar til at kæmpe i retssystemet.

I værste fald kan en sigtelse om majestætsfornærmelse give op til 15 års fængsel.

De tre øvrige sigtede er Parit "Penguin" Chiwarak, Panupong "Mike Rayong" Jadnok og Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul.

De fortrinsvis unge thailændere, der i hundredtusindvis har demonstreret i Bangkok i de seneste måneder, har prikket hul på et stort tabu ved at kræve ændringer i monarkiets status i Thailand.

Siden har det udviklet sig til åben kritik af kong Maha Vajiralongkorn, der er upopulær i befolkningen.

Demonstranter vil blandt andet have, at hans ansvar er tydeligt fastslået i landets forfatning. De vil også have lavet om på, at han har kontrol med kongehusets formue og visse enheder i hæren.

Kongen, der har ry for at være en playboy, tilbringer det meste af sin tid i Tyskland.

Mens Vajiralongkornan er dybt upopulær, havde hans afdøde far, kong Bhumibol Adulyadej, derimod en gudelignende status i Thailand.

Demonstranterne kræver også premierminister Prayuth Chan-ochas afgang.

