Ted Hui er blandt de 24 prodemokratiske aktivister, der sender en indtrængende opfordring til EU om ikke at ratificere en investeringsaftale med Kina. Han er tidligere parlamentsmedlem i Hongkong og flygtede i slutningen af 2020 til Danmark.

Aktivister i Hongkong til EU: Stop økonomisk aftale med Kina

Prodemokratiske aktivister fra Hongkong opfordrer EU til ikke at ratificere den aftale om investeringer, det har indgået med Kina.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Appellen kommer, efter den kinesiske folkekongres senest torsdag har vedtaget en ny valglov. Den afskaffer ifølge avisen i realiteten alle elementer af demokrati i Hongkong.

Sidste år vedtog Kinas folkekongres en sikkerhedslov, der indskrænker forsamlings- og ytringsfriheden i den tidligere britiske koloni.

De 24 aktivister fra Hongkong, hvoraf 13 lever i eksil, har skrevet til EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

De opfordrer til, at EU nægter at skrive under på traktaten, indtil den nationale sikkerhedslov ophæves, og at Kina ikke længere sætter restriktioner på, hvem der kan bliver valgt til Hongkongs parlament.

EU's aftale blev indgået slutningen af 2020. EU har solgt den på, at den gør det lettere for europæiske virksomheder at investere i Kina. Men der er allerede stor modstand mod aftalen i Europa-Parlamentet, som skal ratificere den. Før kan den ikke kan træde i kraft.

Det er "absurd" at tro, at Kina vil leve op til den aftale, når regimet i Beijing så let tilsidesætter de aftaler, som det har med det internationale samfund om Hongkong, skriver aktivisterne.

Da Storbritannien i 1997 trak sig ud af Hongkong, var aftalen med Kina, at bystaten i 50 år skulle være en del af "et land med to systemer".

Underskriver på brevet til EU er blandt andet Ted Hui, tidligere prodemokratisk parlamentsmedlem i Hongkong. Han flygtede i starten af december til Danmark med hjælp fra folketingsmedlemmer.