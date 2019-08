Aktivister i Hongkong indleder aktion i lufthavn

De vil efter eget udsagn blot gennemføre en stille manifestation. Det sker i håb om at vinde mere international støtte i deres kamp for demokrati.

- Ingen optøjer - kun tyranni, råbte demonstranter, da de indledte en tredages aktion i lufthavnen. Aktionen er en fortsættelse af deres proteser, som i to måneder har rystet det internationale finanscenter.

Aktivisterne, hvoraf nogle var klædt i bevægelsens sorte klæder - indledte deres sit-in aktion i lufthavnens ankomsthal, hvor de også opstillede plakater og transparenter, der fordømmer politiets brutalitet.

- Befri Hongkong fra tyranni og politibrutalitet, hed det på en plakat.

- Spørg os om Hongkong, hed det på en anden af plakaterne, hvis slogans var skrevet på en række forskellige sprog.

- Vi ønsker, at folk skal vide, hvad der foregår i Hongkong, siger en demonstrant, der kun ønsker at oplyse sit efternavn, Choi.

Den kinesiske topembedsmand, Zhang Xiaoming, der tager sig af anliggender i Hongkong, kalder den aktuelle krise i Hongkong for den største siden overdragelsen fra Storbritannien i 1997.

Udtalelsen blev fremsat under et møde i den kinesiske by Shenzhen for medlemmer af Den Nationale Folkekongres i Kina og det rådgivende organ i landet (CPPCC). Krisen i Hongkong blev diskuteret onsdag.

Demonstranterne har planlagt en række protestmarcher og protester forskellige steder i Hongkong i weekenden for at opretholde presset på myndigheder.

Hongkongs luftfartsmyndigheder siger, at lufthavnen vil være i normal drift trods protesterne.

Demonstrationerne begyndte, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.