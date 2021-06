Aktivist i Hviderusland forsøgte selvmord i retten

Han havde forinden sagt, at anklagemyndigheden havde presset ham til at erklære sig skyldig. De skulle have truet med at anholde hans familie og hans venner.

En aktivist fra Hvideruslands opposition forsøgte øjensynligt at begå selvmord under et retsmøde i Hviderusland ved at stikke sig selv i halsen med en kuglepen.

Optagelser fra Radio Free Europe/Radio Liberty viser aktivisten Stepan Latypov ligge på en anklagebænk, der er omgivet af tremmer, mens øjenvidner skriger i forfærdelse.

Nasha Niva, et uafhængigt hviderussisk medie, skriver, at den 41-årige Latypov stak sig selv i halsen med en kuglepen, som han tog ud af en stak retsdokumenter under retsmødet.

Retsbetjente kunne ikke komme ind til den sårede hurtigt, da de øjensynligt ikke havde den rigtige nøgle til tremmedøren.

Latypov har siddet fængslet siden september 2020.

Latypov blev efter et stykke tid båret ud til en ventende ambulance. Han havde blodpletter på sin skjorte.

Ifølge lokale medier og menneskerettighedsgruppen Vjasna-96 var han stadig i live.

- Den hviderussiske aktivist, den politiske fange Stepan Latypov skar sig selv i halsen i dag i retssalen, skriver den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja i et tweet fra sit eksil i Litauen.

Selvmordsforsøget viser, hvilket massivt pres der lægges på aktivister, oppositionsgrupper og uafhængige medier af det hviderussiske regime under ledelse af præsident Aleksandr Lukasjenko.

Inden for den seneste uge er en oppositionspolitiker død under mystiske omstændigheder i et fængsel. En teenager, som var ved at blive efterforsket af politi og efterretningsagenter, omkom efter at have kastet sig ud fra en 16 etager høj bygning. Det skriver den britiske avis The Guardian.