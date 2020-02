Aktierne styrtdykker på Wall Street under corona-uro

Det står klart ved lukketid sent torsdag dansk tid.

Indekset faldt med 1200 point til 25.766,64 point. Det svarer til et fald på 4,4 procent.

Dow Jones, der er et indeks for de store industriselskaber, har dog oplevet væsentligt større fald målt på procent før. Det skete blandt under "Sorte Mandag" i 1987, hvor aktiemarkedet faldt med 23 procent på én dag, eller under finanskrisen i 2008.

Samtidig er oliepriserne faldet til deres laveste niveau i over i et år.

- Denne plages udvikling er endnu ukendt, og derfor kan man ikke sige noget om dens økonomiske effekter. Man kan kaste med terningen, men det vil forblive gætværk, siger Brian Battle, direktør for aktiehandel ved Performance Trust Capital Partners ifølge Reuters.

Imens har Verdenssundhedsorganisation, WHO, advaret om, at ingen lande bør gøre den "fatale fejl" at antage, at de ikke vil opleve virustilfælde.

Onsdag sidste uge nåede de amerikanske børser generelt et rekordhøjt niveau, skriver Ritzau Finans.

Men den udvikling er altså vendt på en tallerken, og det brede marked i USA er nu officielt i korrektion. Det vil siger, at det er faldet med 10 procent siden sin seneste top.

Dow Jones-indekset ligger nu 12,8 procent under sin rekord.

- Det er tydeligvis et blodbad. Når man er i en tilstand af frit fald, er der reelt ikke meget, man kan gøre, andet end at vente på en eller anden form for fodfæste, konkluderer David Bahnsen, investeringschef i The Bahnsen Group, over for The Wall Street Journal ifølge Ritzau Finans.

Dow Jones Industrial Average er et amerikansk aktieindeks, der består af 30 betydende, børsnoterede amerikanske selskaber.

Indeksets medlemmer bliver valgt af et ekspertpanel og er skiftet markant gennem årene.

Det er et af de ældste og mest fulgte aktieindeks i verden.