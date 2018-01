Akilov anklages for terror efter angreb i Stockholm

Fem mennesker mistede livet ved angrebet.

Akilov tiltales for ulovligt at have taget lastbilen og have kørt den gennem Drottninggatan mod Sergels plads i høj fart.

- Handlingen kunne skade Sverige alvorligt og havde til hensigt af indgyde alvorlig frygt hos landets befolkning, hedder det.

Rakhmat Akilov forsøgte ifølge anklageskriftet, der offentliggøres tirsdag i Stockholm, at udløse en bombe, inden han kørte fem mennesker ihjel på Drottninggatan.

Bomben bestod af fem butangasbeholdere, skruer, knivblade og et antal mindre metalgenstande.

Anklageskriftet henviser til, at en række omstændigheder tyder på, at Akilov var interesseret i Islamisk Stat. Han havde studeret videoklip med propaganda fra IS. Han havde også læst en del om krigen i Syrien.

Desuden havde han læst om svensk flygtningepolitik, og han havde studeret artikler, som handler om en skærpet lovgivning mod terrorisme i Sverige.

Akilov skal have været i kontakt med flere med tilknytning til IS. Over for disse personer tilbød han at udføre et angreb.

I tiltalen mod Akilov kaldes han løbende en "ensom gerningsmand". Det står imidlertid ikke klart, hvorvidt han har diskuteret et angreb med personer, som han har haft kontakt til over længere tid.

Der findes ifølge anklageren fotos af Akilov fra 17. marts. De viser, at han gjorde forberedelser til angrebet på gerningsstedet. Billederne er taget af på Drottninggatan, Hötorget, Vasagatan og i Klarabergsgatan.

Akilov chattede med en person og sendte fotos til vedkommende fra den lastbil, som han anvendte til påkørslerne på Drottninggatan.

Han skal også have indspillet videofilm af sig selv, hvor han sværger troskab til IS.

Ifølge anklagemyndigheden kan Akilov have haft overvejelser om at angribe en klub for homoseksuelle i Sverige.