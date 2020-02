Afvist krydstogtskib i Asien kan lægge til i Cambodja

Et krydstogtskib, som befinder sig på havet i Asien, har fået lov til at lægge til kaj i Cambodja.

Rederiet Holland America Line siger, at krydstogtskibet ikke har syge passagerer om bord.

- Det vil lægge til kaj i havnebyen Sihanoukville i Cambodja torsdag, meddeler rederiet.

Skibet er blevet afvist i Thailand, Japan, Taiwan, Guam og Filippinerne.

Skibet forlod Hongkong 1. februar, på hvad der skulle være et drømmekrydstogt i Asien. Togtet skulle slutte i Yokohama i Japan.

Men skibet fik ikke lov til at lægge til, hvor det var planlagt. Heller ikke selv om der ifølge ejerne ikke er grund til at formode, at der er personer om bord, som er smittet med det farlige virus, som har kostet over 1100 mennesker livet.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har de fleste passagerer taget de uforudsete problemer i stiv arm.

- Det er ikke et dårligt sted at være indespærret. Jeg får mit hår sat hos frisøren lige nu, og jeg skal ned til buffeten bagefter, skriver Christina Kerby på Twitter, hvor hun også har lagt billeder ud fra sine yoga-lektioner om bord.

- Vi spiser, drikker, træner, svømmer, ser shows og hører musik om bord på skibet, siger hun til AFP og understreger, at det ikke skorter på tilbud om aktiviteter.

Stemningen på skibet står dermed i kontrast til stemningen på et andet krydstogtskib, "Diamond Princess", som på grund af coronavirus om bord er i karantæne og har bedt alle passagerer om at blive i deres kahytter.

- Hvis blot jeg kunne få en banan om dagen. Det er alt, hvad jeg ønsker mig, sagde en britisk passager i en Facebook-video sendt fra "Diamond Princess" tidligere på måneden.

Japanske myndigheder sagde onsdag, at mindst 175 om bord på "Diamond Princess" er smittet. 3700 personer befinder sig på skibet. De smittede er blevet bragt til et hospital i den japanske by Yokohama.

Nogle få er heldige og har balkoner i deres kahyt, men mange bor uden balkon og vinduer.

Krydstogtskibet forlod Yokohama 20. januar. Turen skulle egentlig have været afsluttet 4. februar.