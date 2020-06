Aftale skal sikre corona-vaccine til 300 millioner borgere i EU

Tyskland, Frankrig, Italien og Holland har underskrevet en aftale med medicinalfirmet AstraZeneca om at garantere, at det vil forsyne EU med 300 millioner doser vaccine mod coronavirus.

Vaccinen er ved at blive udviklet af forskere på universitetet i Oxford. Den er vel og mærke ikke godkendt endnu.

- Dette vil sikre, at hundredvis af millioner mennesker i Europa vil have adgang til vaccine. Og ja, hvis det virker, så vil vi vide det inden slutningen af sommeren, siger AstraZenecas chef, Pascal Soriot.

Hvis alt går vel, så vil vaccinen være færdigudviklet inden udgangen af året, oplyser det tyske sundhedsministerium.

Sundhedsminister Jens Spahn konstaterer, at EU i modsætning til mange andre lande i verden, ikke hidtil har lavet aftaler, der sikrer adgang til vaccine mod sygdommen coronavirus.

Sygdommen Covid-19 har foreløbig medvirket til 426.000 mennesker død verden over.

- En hurtig koordineret aktion af en gruppe medlemsstater vil skabe ekstra værdi for alle EU-borgere i denne krise. Sammen med EU-Kommissionen ønsker vi at blive endnu hurtigere og stærkere under forhandlinger i fremtiden, siger Spahn ifølge dpa.

Italiens sundhedsminister, Roberto Speranca, skriver på Facebook, at op mod "400 millioner doser kan blive gjort tilgængelige" for EU-borgere med denne aftale.