Aftale om hjælp til Syrien udløber midt i FN-forhandlingskrise

FN's Sikkerhedsråd og landenes repræsentanter har den seneste uge intensiveret forhandlinger om at forlænge nødhjælp til Syrien via en række grænseovergange.

Dermed er en ordning fra 2014, der sikrer transport af nødhjælp over grænseovergange, officielt udløbet.

Det sker, efter at Kina og Rusland nedlagde veto mod et forslag om at forlænge den eksisterende ordning, og de andre medlemslande har afvist et russisk modforslag.

Tyskland og Belgien arbejder dog på et initiativ, der skal redde aftalen.

- Vi er klar til at arbejde døgnet rundt og opfordrer de andre til at tænke på de millioner af folk i Syrien, der venter på, at Sikkerhedsrådet afgør deres skæbne, siger Tysklands FN-ambassadør, Christoph Heusgen.

Han bestrider denne måned rådets præsidentpost, som roterer.

Ngo'en Oxfam har advaret om, at et stop for nødhjælp over grænseovergangene vil være "et ødelæggende slag for de millioner af syriske familier, der er afhængige af vand, mad, medicin og husly".

Striden i Sikkerhedsrådet handler blandt andet om antallet af overgange.

Europæiske lande og USA har fastholdt, at der skal være to overgange fra Tyrkiet: Én ved Bab al-Salam, der fører til Aleppo og området omkring, og én ved Bab al-Hawa, som fører til Idlib-området.

Det seneste forslag fra Rusland ville kun have holdt Bab al-Hawa-overgangen åben.

Rusland fastholder, at over 85 procent af den nuværende nødhjælp går gennem Bab al-Hawa. Derfor kan Bab al-Salam godt lukkes, lyder det.

Men antallet af overgange blev allerede i januar skåret fra fire til to efter krav fra Rusland. USA mener, at to er et absolut minimum.

Ifølge USA's FN-ambassadør, Kelly Craft, vil 1,3 millioner mennesker nord for Aleppo blive afskåret fra nødhjælp, hvis der kun bliver holdt en overgang åben.

En anden diplomat har sagt, at det "ikke er verdens undergang, hvis godkendelsen fornyes et par dage efter udløb. Det udsætter konvojerne nogle dage, men bringer dem ikke i fare".

FN fastholder, at det er afgørende at holde mange overgange åbne, da regionen oplever coronaspredning, og Syrien også er i risikozonen.

Det kræver ni stemmer for og ingen vetoer fra Sikkerhedsrådets permanente medlemmer, Rusland, Kina, USA, Frankrig og Storbritannien, hvis en ny resolution skal stemmes igennem.