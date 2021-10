Afstemning om 1000 milliarder dollar til infrastruktur udskydes

Afstemningen i Repræsentanternes Hus - der er det ene af de to kamre i det amerikanske parlament - er nemlig blevet udskudt.

Fredag bliver alligevel ikke dagen, hvor den amerikanske kongres kunne have godkendt en historisk stor infrastrukturpakke til 1000 milliarder dollar - tilsvarende 6420 milliarder kroner.

Det bekræfter Demokraterne i Repræsentanternes Hus natten til lørdag dansk tid.

Pakken er allerede blevet godkendt i det andet parlamentariske kammer - Senatet - med 69 stemmer for forslaget og 30 imod.

Det var egentlig planen, at infrastrukturpakken skulle have været til afstemning i Repræsentanternes Hus allerede torsdag.

Men forhandlingerne er altså stadig i gang, og særligt internt blandt demokraterne er der uenighed om, hvornår man er klar til at stemme om pakken.

Den moderate fløj ønsker at vedtage pakken så hurtigt som muligt, men den møder modstand internt i partiet.

Særligt fra venstrefløjen i partiet er der en række repræsentanter, der ikke vil gå med til at vedtage pakken, før man har vished om en anden stor pakke, som præsident Joe Biden ønsker at vedtage.

Det drejer sig om en pakke på 3500 milliarder dollar - tilsvarende 22.440 milliarder kroner - som skal gå til sociale indsatser og grøn omstilling.

Hos Republikanerne skal Joe Biden ikke regne med hjælp til at vedtage sin infrastrukturpakke. Partiet er fast besluttet på at undgå, at Biden får den store sejr op til midtvejsvalget til Kongressen til efteråret næste år.

Joe Biden har blandt andet foreslået, at man kan skære pakken på 3500 milliarder dollar ned til 2000 milliarder - 12.820 milliarder kroner - i et forsøg på at få en afstemning på bordet hurtigere.

Men han mærker endnu ikke tidspresset, sagde han, da han besøgte Kongressen fredag lokal tid.

- Det er lige meget om det tager seks minutter, seks dage eller seks uger, sagde Biden.

Infrastrukturpakken er et af Bidens største politiske projekter og har en historisk størrelse. Pengene skal blandt andet gå til nye veje, broer, dæmninger og bredbånd.