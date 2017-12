Afsat egyptisk præsident idømmes fængsel for fornærmelser

En domstol i Kairo har lørdag idømt ekspræsident Mohamed Mursi tre års fængsel for at udvise foragt for domstolene. Dommen kan ankes.

Anklagemyndigheden har ifølge avisen al-Masry al-Youm under sagen fremført, at Mursi og flere andre tiltalte har fornærmet og udvist manglende respekt for retsvæsnet i taler på tv, i radio og via sociale medier.