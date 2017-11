Afrikanske ledere indkaldt til hastemøde om Mugabes exit

Politiske ledere fra det sydlige Afrika samles tirsdag til hastemøde i Den Sydafrikanske Udviklingskomite (SADC) for at drøfte den politiske krise i Zimbabwe.

Han erstattes af Emmerson Mnangagwa, som han fyrede fra posten som vicepræsident tidligere på måneden, oplyser kilder i partitoppen.

Mugabes afgang som partiformand, der er den foreløbige kulmination på militærets magtovertagelse i Zimbabwe, kan komme til at sende chokbølger gennem andre afrikanske lande.

Et antal præsidenter - fra Yoweri Museveni i Uganda til Joseph Kabila i Den Demokratiske Republik Congo - har i lighed med Mugabe siddet på magten i en lang årrække og er under stigende pres for at træde tilbage.

USA, som gennem lang tid har været yderst kritisk over for Mugabe og hans styre, har sagt, at det ser frem til en ny æra i Zimbabwe.

Præsident Ian Khama fra et af Zimbabwes nabolande - Botswana - har sagt, at Mugabe ikke længere nyder opbakning i regionen og omgående må træde tilbage.

Tirsdagens møde i SADC finder sted i Angolas hovedstad, Luanda.