Afrikanske lande kræver debat i FN om racisme og politivold

Over 50 afrikanske lande opfordrer FN's Råd for Menneskerettigheder til i næste uge at debattere racisme og politibrutalitet.

I skrivelsen, der er adresseret til formanden for FN's Menneskerettighedsråd, østrigeren Elisabeth Tichy-Fisslberger, anmodes om en debat allerede næste uge.

Debatten skal handle om "racistisk inspirerede krænkelser af menneskerettigheder, politibrutalitet mod personer af afrikansk afstamning og volden mod fredelige demonstranter, der kræver, at disse uretfærdigheder ophører".

Menneskerettighedsrådet genoptager i næste uge sin 43. samling, der blev suspenderet i marts på grund af viruspandemien.

En talsmand for rådet oplyser, at antallet af lande bag opfordringen øger sandsynligheden for, at den ønskede debat vil finde sted.

I forvejen er FN-rådet blevet opfordret til at drøfte systemisk racisme i det amerikanske politi af George Floyds familie, andre ofre for politivold i USA samt over 600 ngo'ere.

I fredagens brev fra Burkina Faso henvises der til sagen om George Floyd, en 46-årig sort amerikaner, der døde den 25. maj i Minneapolis, efter at en hvid politibetjent i næsten ni minutter pressede sit knæ mod hans hals.

Den brutale anholdelse blev optaget på video af et øjenvidne og har udløst store demonstrationer over hele USA og flere andre steder rundtom i verden.

Betjenten er siden blevet sigtet for drab, mens tre af hans kolleger er sigtet for medvirken til drab.

- Det er desværre ikke en enkeltstående hændelse. Der er mange tidligere sager med ubevæbnede personer af afrikansk afstamning, der lider samme skæbne på grund af ukontrolleret politibrutalitet, skriver Burkinas Fasos FN-ambassadør, Dieudonne Desire Sougouri, på vegne af de afrikanske lande.