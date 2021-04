Afrikansk veteran på vej mod sin sjette embedsperiode

Her er stemmerne ved at blive talt op efter søndagens præsidentvalg.

Flere potentielle modstandere har boykottet valget.

Yacine Abderaman Sakine, der er leder af Reformpartiet, er en af dem, der har opfordret vælgerne til at boykotte valget. Ifølge ham er vælgerne trætte af at deltage i forestillingen om, at valg i Tchad er frie og fair.

- Manglen på entusiasme ved valgstederne er en tydelig besked til dem, der konfiskerer magten med brug af magt, siger Sakine.

I løbet af valgkampen har der været sammenstød i forbindelse med demonstrationer mod regeringen.

Flere mennesker er anholdt, heriblandt mindst én oppositionsleder, på mistanke om, at de havde planlagt at bombe valgsteder og dræbe politikere, meddelte myndigheder fredag.

Søndag var der et stort antal soldater på gaden i hovedstaden N'Djamena.

Oppositionen siger, at de mange anholdelser og soldaternes tilstedeværelse blot er bevis på, at undertrykkelsen fra regeringens side er taget til.

Idriss Deby kom til magten ved et væbnet oprør i 1990 og har siddet tungt på den lige siden. For tre år siden fik han vedtaget en ny forfatning, der giver ham mulighed for at blive på præsidentposten frem til 2033.

Den 68-årige politiske veteran er en af de afrikanske præsidenter, der har regeret i længst tid.

Han er allieret med flere vestlige lande i kampen mod de militante islamistiske grupper, der opererer i Vest- og Centralafrika.

Men der er tegn på stigende utilfredshed i befolkningen med den korruption og dårlige ledelse, der præger landet. Og utilfredshed med den måde, præsidenten håndterer landets olierigdom.

De faldende oliepriser har i høj grad været med til at forstærke fattigdommen i Tchad. Dalende indtægter fra olieeksport har fået regeringen til at skære ned på offentlige udgifter.

Ifølge FN's Fødevareprogram (WFP) er Tchad det tredjefattigste land i verden.

Landets valgkommission ventes at fremlægge et resultat af søndagens valg senest den 25. april.