Afrikansk premierminister sigtes for drab på sin ekskone

Thabane skal efter planen for retten fredag.

I forvejen er premierministerens nuværende kone, Maesaiah Thabane, sigtet i sagen.

Politiet har meddelt, at det har en "stærk sag" mod førstedamen.

Drabet skete i juni 2017. Her blev premierministerens ekskone, Lipolelo Thabane, skudt og dræbt udenfor sit hjem i Lesothos hovedstad, Maseru.

Drabet skete, to dage inden den i dag 80-årige Thomas Thabane blev taget i ed som premierminister, og det sendte chokbølger igennem det lille kongerige.

Det separerede par var på det tidspunkt midt i en bitter skilsmisse.

Medlemmer af Thomas Thabanes eget regeringsparti, All Basotho Convention, har beskyldt ham for at lægge forhindringer i vejen for opklaringen af drabet.

Presset er steget på premierministeren er steget efter drabet på hans ekskone. Tidligere torsdag annoncerede Thabane, at han træder tilbage i slutningen af juli.

Thabane forklarede beslutningen med, at han er kommet op i alderen.

- Jeg har arbejdet for et fredfyldt og stabilt Lesotho. I dag har jeg med min alder mistet det meste af min energi. Jeg træder hermed tilbage som premierminister fra slutningen af juli, sagde han.

Ifølge politiet hyrede Thabanes nuværende kone otte lejemordere til at dræbe ekskonen. Hun har afvist at være indblandet i sagen.