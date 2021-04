Afrikansk land med unik strategisk rolle går til valg

Et af Afrikas mindste lande, Djibouti, har fredag morgen åbnet valgstederne til et præsidentvalg, hvor resultatet ser ud til at være givet på forhånd.

Her ventes den mangeårige leder, 73-årige Ismail Omar Guelleh, således at sikre sig en femte præsidentperiode. Dermed vil han udvide sin tid på magten, der allerede har strakt sig i over to årtier.