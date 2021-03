Afrikanere tøver med at bruge Sputnik V

I mange vestlige lande er man i fuld gang med at bestille vacciner imod covid-19 hjem til sine borgere. Men i flere afrikanske lande kniber det med at have pengene til at bestille vaccinesendinger i stor stil.

Derfor står Rusland og Kina på spring for at give deres vacciner til lande i Afrika for at være med til at styrke deres indflydelse på kontinentet.