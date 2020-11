Afrika passerer to millioner bekræftede coronatilfælde

Det oplyser Africa CDC, der er Afrikas center for sygdomskontrol og forebyggelse, torsdag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Over to millioner mennesker er blevet bekræftet smittede med coronavirus på det afrikanske kontinent, siden pandemien brød ud.

I alt er 48.000 personer registreret døde med coronavirus på tværs af kontinentets 54 lande.

Afrikas omkring 1,3 milliarder indbyggere bliver advaret mod "metaltræthed" over for forebyggende tiltag i forhold til coronavirus.

Det må ikke brede sig, i takt med at coronarestriktionerne bliver lempet for at hjælpe de trængte økonomier i gang igen, lyder det.

Direktøren for Africa CDC, John Nkengasong, har tidligere denne uge udtrykt bekymring for, at antallet af personer, der bærer mundbind, er faldet.

Det er en farlig udvikling, mener han ifølge AP.

Antallet af smittede i Afrika - set i forhold til befolkningens størrelse - er lavere end smittetallene i både Europa, Sydamerika og USA.

Eksperter vurderer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der bag de afrikanske coronatal gemmer sig et stort mørketal.

Blandt andet fordi testkapaciteten på det afrikanske kontinent er blandt verdens laveste, og fordi mange dødsfald generelt ikke bliver registreret.

Men der kan også være flere andre forklaringer på, at smittetallet er lavere i Afrika.

Pandemien ramte Afrika senere end andre verdensdele, hvilket gav tid til at opsætte felthospitalet til coronapatienter.

Derudover kunne man trække på andre kontinenters erfaringer med hensyn til nedlukning af samfundet.

I Sydafrika indførte man eksempelvis en af verdens mest restriktive nedlukninger efter blot 400 bekræftede smittetilfælde.

Eksperter peger desuden på, at Afrikas befolkning generelt er yngre, hvilket kan medvirke til at holde antallet af alvorlige sygdomsforløb med coronavirus nede.