Afpresning lå til grund for trussel mod tysk julemarked

Tysk politi siger, at der lå et afpresningsbrev ved den mistænkelige genstand, der fredag blev fundet ved julemarkedet i Potsdam tæt ved Berlin.

Han siger, at afpresseren havde forlangt en millionsum af det verdensomspændende netværk.

En lignende pakke blev for nylig fundet af et onlinefirma i Frankfurt an der Oder i det østlige Tyskland.

Tysk politi erklærede lørdag, at det var "usandsynligt", at det var julemarkedet i Potsdam, som var mål for den mistænkelige genstand.

Fredag blev julemarkedet i Potsdam evakueret efter fundet af pakken.

Evakueringen skete, så politiet kunne undersøge pakken, der var afleveret til et apotek ved julemarkedet. Her blev pakken åbnet af en medarbejder. Han kontaktede politiet, da han fandt ledninger og elektronik i den.

Specialpoliti blev tilkaldt, og pakken blev undersøgt. Den viste sig at indeholde søm, et uidentificeret pulver, batterier og ledninger.

Selv om politiet i første omgang sagde, at der ikke var nogen tændsats, siger indenrigsministeren søndag, at undersøgelser har vist, at der var tale om en "særdeles farlig" anordning, der kunne have såret folk alvorligt.

Julemarkedet genåbnede lørdag under skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Tysk politi er i forhøjet beredskab omkring julemarkeder efter et angreb sidste år i Berlin. Her kørte en tunesisk mand en lastbil ind i en menneskemængde. 12 mennesker blev dræbt, deriblandt den polske chauffør, hvis lastbil blev brugt til angrebet.

Der er over 2600 julemarkeder i Tyskland i december, og sidste år var de oplagte mål for angreb. I år er sikkerheden omkring julemarkederne øget betragteligt.