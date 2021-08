Afhoppet OL-sprinter fra Hviderusland er landet i Polen

Et fly med en afhoppet hviderussisk OL-sprinter om bord er onsdag aften landet i lufthavnen i Polens hovedstad.

- Kristina Timanovskaya er landet sikkert i Warszawa, skriver den polske viceudenrigsminister Marcin Przydacz på Twitter.

Han takker polske diplomater og ansatte på Polens konsulater, der har været med til at sørge for, at hun kom sikkert frem.

- Polen vil fortsat vise solidaritet og støtte, tilføjer ministeren.

Timanovskaya har fået humanitært visum til Polen. Hun frygter for mulige repressalier i Hviderusland, efter at hun har kritiseret sit hjemlands atletikforbund under OL.

Hun skulle mandag have konkurreret i 200 meter løb, men Hviderusland tog hende af holdet og bragte hende til Narida-lufthavnen i Tokyo for at sende hende hjem.

I lufthavnen bad hun japansk politi om hjælp og kom på den måde i stedet til den polske ambassade i Tokyo.

Atleten mellemlandede onsdag i den østrigske hovedstad, Wien, på vej til Warszawa fra Tokyo.

I Wien blev hun modtaget af blandt andre en østrigsk viceminister.

- Hun er i sikkerhed og har det efter omstændighederne godt, sagde vicemiljøminister Magnus Brunner, der talte med hviderusseren i lufthavnen under mellemlandingen i Wien.

På turen fra Wien til Warszawa havde Timanovskaya følgeskab af polske diplomater.

Både Polen og Østrig har sagt, at de betragter det som vigtigt at sørge for den afhoppede atlets sikkerhed.

På det seneste er der kommet fornyet fokus på, om hviderussere, der er faldet i unåde hos præsident Aleksandr Lukasjenkos styre, er i sikkerhed, hvis det lykkes dem at hoppe af eller flygte til et andet land.

Kristina Timanovskaya ankommer til Polen dagen efter, at en fremtrædende hviderussisk aktivist blev fundet død i Ukraine.

Det er et af de lande, hvor flere hviderussiske aktivister, journalister og oppositionsfolk har søgt tilflugt.

Den mand, der tirsdag morgen blev fundet død i Ukraines hovedstad, Kijev, var leder af en ngo, der har hjulpet hviderussere med at flygte fra Lukasjenkos styre.

Han forsvandt fra sit hjem mandag og blev tirsdag morgen fundet hængt i en park i Kijev. Ukrainsk politi efterforsker det som en drabssag.