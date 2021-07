Afghanske piger på flugt fra Taliban krydser grænser

De fleste af flygtningene er piger, som siger, at de er flygtet fra jihadisterne for at redde deres liv. To babyer døde, da flygtningene krydsede grænsen.

Grænsevagter i Tadsjikistan siger onsdag, at 347 flygtninge fra Afghanistan er krydset ind over grænsen til det centralasiatiske land på deres flugt fra Taliban.

Tilbagetrækningen af amerikanske og andre vestlige styrker betyder, at de afghanske sikkerhedsstyrker mangler støtte, og Taliban har erobret en række distrikter.

Mange hundrede afghanske regeringssoldater er tidligere på måneden flygtet til nabolandet Tadsjikistan efter kampe med Taliban, oplyser regeringskilder i det centralasiatiske land.

Den islamistiske Taliban-bevægelse har især iværksat offensiver i det nordlige Afghanistan i de seneste uger.

USA har gjort det klart, at det vil have afsluttet en tilbagetrækning fra Afghanistan inden udgangen af august. Alle soldater fra USA og Nato forlod i sidste uge Bagram, der er hjemsted for den største militære luftbase i landet.

USA's ledende general i Afghanistan, Austin S. Miller, overdrog mandag kommandoen til de afghanske regeringsstyrker ved en symbolsk afslutning på krigen for USA.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har sagt, at det er op til det afghanske folk selv at styre sin fremtid.

- Vi opnåede det, vi kom for. Vi gik ikke ind i Afghanistan for at bygge en nation. Og det er alene det afghanske folks ret og ansvar at styre deres fremtid og beslutte, hvordan de vil styre landet, sagde Joe Biden fredag.

Han henviste til, at det oprindelige formål med at invadere landet var at få slået al-Qaeda-bevægelsen ned og forhindre endnu et angreb mod USA som det, der fandt sted 11. september 2001.

Arkitekten bag det angreb, Osama bin Laden, blev dræbt af amerikanske styrker i Afghanistans naboland Pakistan i 2011.

2448 amerikanere er blevet dræbt i krigen i Afghanistan. Derudover er 20.722 amerikanere blevet såret.

Alle danske soldater har forladt Afghanistan. Indsatsen i Afghanistan har kostet 44 danskere livet og såret flere end 200.