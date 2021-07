Afghanske parter skal mødes igen efter resultatløse fredsmøder

Ganske vist siger Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, at han i "høj grad går ind for" en politisk løsning på konflikten.

Men i en fælles erklæring lyder det, at en "retfærdig løsning" kræver nye møder på et tidspunkt i næste uge.

Forhandlingerne kommer i kølvandet på en række lynoffensiver fra den militante islamistiske gruppe rundt omkring i Afghanistan.

Taliban er således under tilbagetrækningen af amerikanske og andre koalitionstropper rykket frem og menes nu at kontrollere omkring halvdelen af landets 400 distrikter.

Derudover har Taliban erobret flere vigtige grænseovergange og belejret flere provinshovedstæder.

En talsmand for de afghanske sikkerhedsstyrker oplyser, at regeringen på den anden side har udført 244 operationer og dræbt 967 af modpartens soldater.

Efter to dages samtaler er parterne søndag nået til enighed om "at arbejde for at forebygge civile ofre".

- De to parter er enige om at fortsætte forhandlinger på et højt niveau, indtil en aftale er nået. Med dette formål vil de mødes igen i næste uge, lyder det fra Qatars antiterrorisme-udsending Mutlaq al-Qahtani, der har ansvaret for samtalerne i Doha.

Igennem flere måneder har Taliban og Afghanistans regering med flere afbrydelser haft møder i Qatars hovedstad.

Der er dog tilsyneladende kommet ganske få konkrete resultater ud af det.

22. juni forlod de sidste danske soldater Afghanistan, knap 20 år efter at de første danske soldater satte deres fødder i det krigshærgede land.