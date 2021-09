Afghanske journalister beretter om slag og pisk fra Taliban

To journalister skulle være blevet banket og pisket i to timer af Taliban efter en demonstration i Kabul.

To afghanske journalister er ifølge egne udsagn blevet slået, pisket og tilbageholdt af Taliban, da de forsøgte at dække en demonstration i landet.

Det skriver BBC.

Der cirkulerer billeder af de to journalister fra avisen Etilaatroz, hvor man kan se tydelige rifter og blå mærker på dem begge.

Journalisten Taqi Daryabi havde sammen med fotografen Nematullah Naqdi dækket en kvindeprotest i Kabul onsdag.

Her havde Taliban-medlemmer forsøgt at fratage Naqdi hans kamera og lagt ham ned med ansigtet mod jorden.

- En fra Taliban satte sin fod på mit hoved og knuste mit ansigt mod betonen. De sparkede mig i hovedet. Jeg troede, de ville dræbe mig, siger Naqdi til nyhedsbureauet AFP.

Nematullah Naqdi spurgte, hvorfor han blev slået, hvortil svaret lød, at "han skulle være glad for, at han ikke blev halshugget".

Taqi Daryabi fortæller til BBC, at de fra demonstrationen blev taget med til en lokal politistation, hvor de blev "sparket, slået og pisket med elektriske kabler".

- De tog mig ind i et lokale og lagde mine hænder i håndjern bag på ryggen. Jeg besluttede mig for ikke at gøre modstand, fordi jeg troede, at de bare ville slå mig hårdere, så jeg lagde mig bare på gulvet i en position for at beskytte forsiden af kroppen, siger Daryabi til BBC's udsendte i Afghanistan.

I alt kom otte fra Taliban ind i rummet for at gennembanke Daryabi, fortæller han.

- De begyndte at bruge politistokke, gummistokke, og hvad end de havde i hænderne, til at slå mig. Arret i mit ansigt er fra sko, hvor de sparkede mig i ansigtet, siger den afghanske journalist.

Han fortæller videre, at han på et tidspunkt mistede bevidstheden. Et par timer senere blev de løsladt uden forklaring.

BBC's tv-hold blev også bedt om at forlade onsdagens demonstration i Kabul. Det skete dog uden vold.

Ifølge en opgørelse fra den internationale organisation Committee to Protect Journalists har anholdelserne af journalister og fotografer taget til i de seneste dage.

Inden for de seneste to dage er 14 mediefolk blevet anholdt og senere løsladt igen, skriver BBC.

Tidligere denne uge præsenterede Taliban sin nye regering, godt tre uger efter at bevægelsen overtog magten i Afghanistan. Regeringen består udelukkende af mænd og er domineret af bevægelsens gamle garde.

Siden har regeringen effektivt forbudt demonstrationer og erklæret dem ulovlige, medmindre der søges tilladelse fra justitsministeriet.