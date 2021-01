Afghanske fredsforhandlinger fortsætter uden optimisme

Repræsentanter for den afghanske regering og for oprørsbevægelsen Taliban genoptager tirsdag forhandlinger om en afslutning på flere årtiers krig.

Forhandlingerne genoptages på et tidspunkt, hvor stadigt flere tvivler på, at det vil lykkes for parterne at nå til enighed om en fredsaftale. Hvis det mislykkes, vil borgerkrigen fortsætte og formentligt blive optrappet - måske med en mulig opsplitning af Taliban.

Den islamistiske oprørsbevægelse har i en tidligere erklæring opfordret USA's kommende præsident, Joe Biden, til at fortsætte tilbagetrækningen af amerikanske soldater fra Afghanistan.

Torek Farhadi, der er tidligere rådgiver for de afghanske myndigheder, kalder både regeringen og Taliban for" to minoriteter i krig, mens den afghanske befolkning er taget som gidsel mellem dem".

En aftale mellem USA og Taliban, som gik forud for forhandlingerne, indebærer, at tilbagetrækningen af de amerikanske styrker vil være gennemført i maj.

Til gengæld for tilbagetrækningen har Taliban givet visse sikkerhedsgarantier, men disse er ikke meget værd, hvis forhandlingerne i Doha i Qatar bryder sammen.

Taliban kontrollerer eller har indflydelse i mere end halvdelen af Afghanistan og er gradvist blevet stærkere i de seneste år. Analytikere mener imidlertid, at det er umuligt for både Taliban og for regeringen at vinde krigen militært.

Iagttagere har forudsagt, at Taliban kun er i stand til at holde sammen over for en fælles ydre fjende, og de venter derfor, at bevægelsen vil blive opsplittet i mindre grupper, som vil bekrige hinanden.

Der er samtidig stor bekymring for al-Qaedas fremtidige rolle i Afghanistan

Udsigten til politisk ustabilitet vil formentlig indebære, at penge til nødhjælp og udvikling i Afghanistan vil blive reduceret de kommende år.

Det var angrebet i New York og Washington 11. september 2001, som førte til en amerikanskledet invasion i Afghanistan, hvor det daværende Taliban-styre husede og beskyttede al-Qaeda.