Afghansk kvinde føder datter på amerikansk evakueringsfly

Efter landing fødte hun en pige i flyet med hjælp fra amerikanske soldater. Både mor og barn har det godt.

Undervejs på flyet, efter hun var gået i fødsel, opstod der komplikationer for kvinden. C-17-transportflyet blev nødt til at gå ned i højde under flyvningen for at øge lufttrykket i flyet, hvilket forbedrede situationen indtil landing, og reddede morens liv.

Ramstein-basen havde lørdag modtaget 2300 evakuerede afghanere fordelt på 17 fly.

Når afghanerne ankommer til basen, bliver de indkvarteret i hangarer, indtil de bliver fløjet videre til USA.

USA har sat en deadline 31. august for evakueringer fra lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Men lørdag sagde EU's udenrigschef, Josep Borelli, ifølge nyhedsbureauet AFP, at det er "matematisk umuligt" at få evakueret alle de mange afghanere, der har arbejdet for EU, Nato eller andre udenlandske institutioner samt deres familier inden 31. august.

Han tilføjede, at EU har klaget til amerikanerne over, at sikkerheden ved Kabuls lufthavn i nogle tilfælde er alt for striks.

Ifølge nyhedsbureauet AP mangler USA selv at evakuere op til 15.000 amerikanere og mellem 50.000 og 60.000 afghanske allierede.