Afghanistans hær vinder terræn før USA trækker sig ud

Meddelelsen kom samtidig med, at USA gjorde det klart, at det vil have afsluttet en tilbagetrækning fra Afghanistan inden udgangen af august.

Hundredvis af militsfolk fra Taliban er blevet dræbt under kampe med regeringsstyrker i adskillige provinser i Afghanistan. Det siger talsmænd for landets regering lørdag.

Alle soldater fra USA og Nato har forladt Bagram, der er hjemsted for den største militære luftbase i landet. Det blev meddelt fredag, hvor det afghanske militær overtog kontrollen med den store base, som har været helt central for amerikanske operationer i det krigshærgede land.

Ifølge regeringens talsmænd er over 300 af Talibans folk blevet dræbt under kampe med regeringsstyrker inden for de seneste 24 timer.

Mange af dem er blevet dræbt under luftangreb, hvoraf et fandt sted tidligt lørdag i den sydlige Helmand-provins. Taliban afviser oplysningerne.

Der har været frygt for, at de afghanske regeringsstyrker ville få store problemer i kampe med Taliban uden mulighederne for at bede om amerikansk luftstøtte.

- I de seneste dage har det afghanske luftvåben intensiveret dets angreb på Talibans stillinger og skjulesteder og påført oprørerne tab, siger Attaullah Afghan, som er medlem Helmands provinsråd.

Begge sider kommer ofte med overdrevne tal om modpartens tab, og det er ekstremt vanskeligt at kontrollere oplysninger om kampe.

Siden den 1. maj har USA's militær haft fokus på den endelige tilbagetrækning af de omkring 2500 soldater, som det stadig har i landet. Det har betydet, at Taliban flere steder vundet terræn ved blodige angrb på regeringsstyrkerne.

Taliban hævder, at det har vundet kontrol over yderligere syv distrikter i den nordøstlige provins Badakhshan,