Afghanistan styrer mod økonomisk kollaps

Godt og vel to måneder er der gået, siden Taliban kronede måneders hastig fremmarch med at gå ind i den afghanske hovedstad, Kabul.

Og i dag mærker landets befolkning konsekvenserne med prisstigninger på mad og tiltagende fattigdom.

Sådan lyder det fra organisationer og politikere, der advarer om, at et økonomisk kollaps risikerer at sende landet ud i en ny politisk krise, der kan skabe grobund for terrororganisationer.

Blandt de bekymrede stemmer er Sveriges minister for international udvikling, Per Olsson Fridh, der lørdag i Dubai udtaler:

- Jeg frygter, at landet er på randen af et kollaps, og at det kollaps kan ske hurtigere, end vi hidtil har troet.

Alene denne uge har Røde Kors, Den Internationale Valutafond (IMF) og FN hejst advarselsflaget.

Sidstnævnte anslår, at op mod 97 procent af alle afghanere i 2022 kan ende under fattigdomsgrænsen.

Krisen kan endda blive så dyb, at det internationale samfund bør overveje et svært spørgsmål, lyder det fra Røde Kors.

Således bør lande indgå en form for samarbejde med Taliban for at komme befolkningen til hjælp. Det mener Robert Mardini, som er chef for Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC).

- Humanitære organisationer, der går sammen, kan kun nå et vist stykke ad vejen. De kan kun komme med midlertidige løsninger, siger han og påpeger, at ngo'er i fællesskab har forsøgt at øge indsatsen de seneste måneder.

Blandt andet oplyste FN denne uge, at der er blevet oprettet en fond, der skal sørge for kontanter, som kan gå direkte til afghanerne.

Den vil ifølge Mardini løse de største problemer i tre måneder. Herefter ser det dog igen svært ud.

- Ingen humanitær organisation kan kompensere for eller udskifte et lands økonomi, siger Mardini.

Da Taliban senest var ved magten i 1996-2001, udviste gruppen en række udenlandske organisationer fra landet.

Denne gang har Taliban imidlertid budt international nødhjælp velkommen.

Men islamisterne står fortsat over for beskyldninger om at se stort på menneskerettigheder på en række områder.

Taliban ønsker ikke, at nødhjælpen skal komme med betingelser om for eksempel at give kvinder øget adgang til uddannelse. Derfor er mange lande tilbageholdne med at hjælpe.

Imens forværres krisen, som er blevet forstærket af årtier med konflikt, klimaforandringer og coronapandemien.

- Afghanistan er en kompleks krise, som forværres dag for dag, siger Mardini.